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İzmir'de silah ve bıçaklı park yeri kavgası: 4 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, iki grup arasında park yeri yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

09 Ağustos 2018 18:04

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, iki grup arasında park yeri yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Olay, dün gündüz saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde meydana geldi. H.Ö., otomobilini işyerinin önüne park eden B.K.\'yı uyardı. B.K.\'nın karşılık vermesi üzerine, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobille olay yerinden ayrılan B.K., bir süre sonra arkadaşlarıyla geri geldi. Çıkan kavgada, aynı gruptan A.Ö. (53), H.Ö. (23) ve V.Ö. (33) tabancayla, E.Ö. (22) ise bıçakla yaralandı. Olay yerinden otomobille kaçan B.K., motorize polis ekiplerince yakalandı. Diğer şüphelilerden A.Y., U.K. ile F.O. da yapılan operasyonlarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., A.Y. ve U.K. tutuklanırken, F.O. savcılıkça serbest bırakıldı.

 

 

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