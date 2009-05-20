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Yaşam

İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon

20 Mayıs 2009 21:32

İzmir'de suç örgütü kurarak, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin kaldıkları yerlere baskın düzenledi.

Operasyonda, organize suç örgütü kurarak, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı. Zanlıların kaldıkları yerlerde çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Zanlıların kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürdükleri de ileri sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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