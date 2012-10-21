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Yaşam

İzmir'de maganda kurşunu can aldı!

İzmir Konak ilçesinde oturan Ahmet Oltan hayatını kaybetti

21 Ekim 2012 21:22

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, dışarıdan gelen gürültünün nedenini öğrenmek için evinin kapısından baktığı sırada, kavga edenlerin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu öldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ege Mahallesi 1571/1 Sokak girişinde karşılaşan Rafet K. ile Mustafa T, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Rafet K. ve Mustafa T, birbirlerine yanında taşıdıkları tabancayla ateş etmeye başladı.

Bu arada çıkmaz olan sokağın dibindeki müstakil evde oturan Ahmet Oltan (63), gürültünün nedenini öğrenmek için evinin kapısından baktığı sırada, kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Oltan, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıların bulunması için çalışma başlatıldı. 

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