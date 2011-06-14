-İZMİR'DE SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ İZMİR (A.A) - 14.06.2011 - İzmir'de AK Parti ve CHP İzmir İl Başkanlıkları, bazı sandıkların sonuçlarına itiraz etti. AK Parti İzmir Seçim İşleri Başkanı Avukat Refik Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir birinci bölgede 26 bin 472, ikinci bölgede ise 35 bin 510 olmak üzere toplam 61 bin 982 oyun değişik gerekçelerle iptal edildiğini belirtti. İtiraz haklarını kullandıklarını ve her iki bölgede de ilçe teşkilatlarının ''problemli'' gördüğü sandıklara itiraz ettiklerini kaydeden Uzun, itirazlar sonucunda ikinci bölgede 5 olan milletvekili sayılarını 6'ya çıkarabileceklerini söyledi. CHP İzmir İl Başkanlığınca da 2. bölgedeki 11 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi. Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Konak'taki sandıklara ağırlıklı olarak itiraz edildiğini belirten parti yetkilileri, bazı ilçelerde birleştirme tutanaklarına CHP oylarının yanlış yazıldığını öne sürdü. İl Başkanlığı yetkilileri, Buca'da 6, Karabağlar ve Torbalı'da 3, Konak ve Menemen'de bir sandıkta CHP'ye hiç oy çıkmamış göründüğünü, Gaziemir'de 21, Torbalı'da 3 sandıkta geçersiz oylara itiraz ettiklerini kaydetti. -ORDU'DA DA İTİRAZ- Ordu'da MHP ve CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulundukları öğrenildi. MHP Ordu İl Başkanı Hamza Aldeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP olarak Ordu'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Seçimlerde MHP'nin oyları ile Milliyetçi ve Muhafazakar Parti'nin (MMP) oylarının karıştırıldığını belirlediklerini ifade eden Aldeniz, şunları kaydetti: ''MHP Ordu İl Başkanlığı olarak Milliyetçi ve Muhafazakar Parti ile oylarımızın karıştırıldığını tespit ettik. Bu yönde birebir tespitlerimiz mevcut. Örneğin bir sandıkta Milliyetçi Hareket Partisi'ne sıfır yazılmış Milliyetçi ve Muhafazakar Partisi'ne 36 oy yazılmış. Özellikle Ordu merkez, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçeleri başta olmak üzere tüm sandık sonuçlarına itirazda bulunduk. Bir de geçersiz oylar var, onlara itiraz ettik.'' Öte yandan CHP İl Başkanlığının da, Ordu Merkez'de 5 ve Ünye'de de 1 olmak üzere toplam 6 sandık sonucuna itirazda bulunduğu öğrenildi. CHP'nin itiraz nedeninin ise sandık tutanakları ile birleştirme tutanakları arasındaki farklar olduğu belirtildi.