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İzmir'de sanayi sitesinde yangın

Buca 6. Oto Sanayi Sitesi'ndeki hurdalık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi

12 Temmuz 2015 21:02

İzmir'in Buca İlçesi'ndeki Oto Sanayi Sitesi'nde otluk alanda başlayan yangın işyerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

DHA'da yer alan habere göre, bugün saat 16.00 sıralarında Buca 6. Oto Sanayi Sitesi'nde hurdalık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakındaki işyerlerine sıçradı. İşyerlerinin önlerinde tamir için bırakılan araçlar ve hurda araçlar yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri ve işyeri çalışanları, yangını söndürmeye çalışırken, zaman zaman yanan araçlarda patlamalar oluyor.

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