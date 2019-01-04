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İzmir'de sahte şarap operasyonu: 4 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi

04 Ocak 2019 15:14

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1775 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır\'ın Yakapınar Mahallesi\'nde oturan H.Ç., S.Ç., A.T. ve C.İ.\'nin evlerinde sahte alkollü içki ürettikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenleyen ekipler, toplamda 1775 litre sahte şarap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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