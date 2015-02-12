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İzmir'de rehine krizi: Operasyon hazırlığı yapılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde Osman G. pompalı tüfekle bir apartman dairesini basıp iki kişiyi rehin aldı

12 Şubat 2015 17:32

İzmir'in Aliağa ilçesinde Osman G. pompalı tüfekle bir apartman dairesini basıp iki kişiyi rehin aldı. Osman G. polisin tüm çabasına rağmen ikna olmayınca, operasyon için de Özel Harekat Polisi hazırlık yaptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Osman G. pompalı tüfekle bir apartman dairesini basıp iki kişiyi rehin aldı. Osman G. polisin tüm çabasına rağmen ikna olmayınca, operasyon için de Özel Harekat Polisi hazırlık yaptı.

Şahap Avcı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Ekin Sitesi’ndeki bir apartmanın beşinci katına pompalı tüfekle gelen 34 yaşındaki Osman G. evdeki 36 yaşındaki Songül T. ve 19 yaşındaki Muzaffer T.’yi rehin aldı.

Komşuların ihbarıyla gelen polis ekibi, çevre güvenliği aldı. Evin terasındaki iki rehineyi bırakması için polislerin saatler süren ikna çabasından sonuç alınamayınca, Özel Harekat polisleri de operasyon için hazırlığa başladı.

Detaylar geliyor...

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