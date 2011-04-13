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İZMİR'DE PTT ACENTESİ SOYULDU KEMALPAŞA (A.A)

13 Nisan 2011 20:55

-İZMİR'DE PTT ACENTESİ SOYULDU KEMALPAŞA (A.A) - 13.04.2011 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Köyü'ndeki PTT acentesi, silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.  Vedat Yılmaz tarafından işletilen Sütçüler PTT Acentesine gelen kimliği bilinmeyen 2 kişi, acentede çalışan Yılmaz'ın eşi ve kızını silahla tehdit etti. Kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alan alan 2 zanlı, plakasız motosikletle İzmir yönüne kaçtı.  Jandarma, olayın ardından soygunu gerçekleştiren kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.  Olayla ilgili soruşturmada, soygunu gerçekleştiren kişilerin, iki gün önce köye gelerek PTT acentesi hakkında bilgi toplamaya çalıştıkları öğrenildi.

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