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İzmir'de Protestan kilisesinde 'Kudüs' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını tepki gösterildi

11 Aralık 2017 20:54

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Protestan Baptist Kilisesi'nde, bazı dernek temsilcileri ile muhtarlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Grup üyeleri, Kudüs'ün Hristiyanlar için de önemli bir kent olması nedeniyle kilisede açıklama yaptıklarını söyledi.

Kentteki bazı muhtarlar ile bazı derneklerin temsilcilerinin katılımıyla İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Protestan Baptist Kilisesi'nde, 'Kudüs' konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı grup adına Buca Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik, yaptı. Kudüs'ün anlamının esenlik, barış, hoşgörü olduğunu söyleyen Çevik, "Tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde böyle olmuştur. Üç semavi din için dünyada en önemli merkezlerden birisidir. Tek temennimiz, bu kentin böyle kalması ve anılmasıdır. Barış kentinin, hiçbir siyasi etkileşimden dolayı savaşa ve huzursuzluğa sebebiyet vermemesi için dua ediyoruz" diye konuştu. 


Baptist Kiliseler Birliği'nin Adana, İstanbul, İzmir, Ordu ve Samsun kiliseleri ruhani liderleri olarak bu siyasi kararın düzeltilmesini talep ettiklerini de dile getiren Çevik, "Başkent olarak başka bir şehir seçilebilir; ancak üç semavi dinini böyle bir arada bulunduğu başka bir şehir bulmak imkansızdır. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarını saygıyla destekliyoruz" dedi. (DHA)

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