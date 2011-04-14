-İZMİR'DE POMPALI DEHŞETİ İZMİR (A.A) - 14.04.2011 - İzmir'in Menemen ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu biri 13 yaşında çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kır bekçiliği yapan S.K. (32), İzmir Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen hurdacı Emrah Sırtıkırmızı (30), kardeşi Erhan Emre Sırtıkırmızı (27) ve yeğenleri Doğukan'a (13) pompalı tüfekle ateş açtı. Doğukan Sırtıkırmızı olay yerinde, Erhan Emre Sırtıkırmızı ise kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan Emrah Sırtıkırmızı, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı S.K'nın arandığı bildirildi.