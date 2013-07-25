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İzmir'de polislere 'Gezi' ikramiyesi krizi

İzmir'de polisler arasında ayrımcılık olacağı düşüncesiyle eşit ikramiye isteğinde geri adım atmadığı, bu nedenle personelin diğer kentlerin aksine ikramiyelerini alamadığı öğrenildi

25 Temmuz 2013 11:16

Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlüklerine yazı yazarak, Gezi Parkı eylemlerinde görev alan personelin kendilerine bildirilmesini, ikramiye verileceğini bildirmişti. İzmir Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısına, 8 bin polis için 6 ay ikramiye verilmesi isteğiyle karşılık verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, istekte bulunulan 8 bin personelin 2 bin 500'e, ikramiye istenilen ay sayısının da 4'e düşürülmesini istedi.

Ancak bu durum krize neden oldu. İzmir Emniyeti'nin, polisler arasında ayrımcılık olacağı düşüncesiyle isteğinde geri adım atmadığı, bu nedenle personelin diğer kentlerin aksine ikramiyelerini alamadığı öğrenildi.

Öte yandan Gezi Parkı ikramiyelerinin polislerin hesaplarına yattığı, ikramiyelerden çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanı, emniyet genel müdürü yardımcıları, müdürler ve personelin de faydalandığı belirtildi.

İl emniyet müdürlüklerinde müdür konumundakilerin de ikramiye aldıkları kaydedilirken, memurların hesaplarına ortalama 1000 lira, emniyet müdürlerinin hesaplarına ise en az 3000 lira yattığı ifade edildi. İkramiye alamayan polislerin bu duruma tepki gösterdikleri ileri sürüldü.

 

'Masa başındakilere ikramiye veriliyor'

 

İkramiyeden çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanı, emniyet genel müdürü yardımcıları, müdürler ve personel de faydalandı. İl emniyet müdürlüklerinde de müdür konumundakiler ikramiye aldı. Birkaç yıllık memurlar ortalama 1000 lira ikramiye alırken, emniyet müdürlerinin hesaplarına en az 3000 lira yattı. İkramiye alamayan polisler ise isyan etti. Özellikle müdürlere ikramiye verilmesine tepki gösteren polisler, “Çoğumuz 15 gün eve uğramadı. Bize değil de masa başındakilere ikramiye veriliyor” tepkisini gösterdi.

 

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