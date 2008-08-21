İzmir'de polis ve askere bombalı saldırı

İzmir Yağhaneler Semti´nde Buca Kavşağı yakınlarında meydana gelen patlamada 7´si polis 3´ü asker olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.



Olay bugün saat 07.45 sıralarında Yeşillik Caddesi Elka Durağı yakınlarında meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı´na gittiği belirtilen çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracı ile askeri servis aracının peşpeşe gittiği sırada, üç katlı binanın önünde park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.



Patlamada polis servis aracındaki 7 polis ile askeri araçtaki birinin adının Hüseyin Arısoy olduğu öğrenilen 3 asker ve 3´te vatandaş yaralandı. Yaralılar İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.



Arısoy´un ve sivil yaralılardan birinin durumunun ağır, polislerin ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Patlamanın şiddetiyle bombalı aracın önüne park edildiği üç katlı evin ön cephe duvarları yıkılırken, çevredeki ev ve işyerlerinin de camları kırıldı.



Eşrefpaşa Polis Karakolu´nun eski yerinin yakınındaki polis lojmanlarına da yaklaşık 50 metre uzaklıktaki olayda patlama olan araç da paramparça oldu.



