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İzmir'de PKK/KCK propagandasına 9 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı

09 Kasım 2018 14:09

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. İl merkezinin yanı sıra Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerindeki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait mühimmat ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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