İzmir'de pazaryerinde dağ çileği diye çeri domates satmışlar!

Halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda satışlarına yönelik denetim yapan Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerindeki 5 tezgahta ‘dağ çileği’ etiketiyle, ‘çeri domates kurusu’ satıldığını tespit etti.

Aşırı şekerle tatlandırılan ürünün kaçak ve sağlığa zararlı olarak satışa sunulduğu ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Halk sağlığını tehlikeye sokacak her türlü girişimin karşısındayız” dedi.

Kaçak ve sağlıksız

Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerinde; kilosu 18 ile 20 liraya satılan ‘dağ çileği’ yerine, ‘çeri domates’ kurusu satıldığı ihbarını aldı. Ürünün satıldığı 5 tezgahta yapılan incelemeler sonunda; domateslerin önce kurutulduğu daha sonra ise yoğun şekerle tatlandırılarak kaçak ve sağlıksız olarak satışa sunulduğu tespit edildi.

Yasal işlem başlatıldı



Tespitlerin ardından; yetkili birimlere haber verildi ve ürünlerin satışı durduruldu. Tezgâh sahipleri ve toptan ürün sağlayıcılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazaryeri denetimlerinin sıklaşacağı ve süreklilik sağlanarak, insan sağlığının güvence altına alınacağı belirtildi.

“Kabul edilemez bir durum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İnsan sağlığını tehlikeye atacak her türlü girişimin karşısındayız. Halkın sağlığını korumak için titizlikle çalışıyoruz. Her ihbarı uzman ekiplerimizce değerlendirip yasal olarak yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Dağ çileği etiketiyle, domates kurusu satılması kabul edilemez bir durum. Üstelik sağlığa da zararlı. Konunun takipçisi olacağız” dedi.