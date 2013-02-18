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Yaşam

İzmir'de patlama: 2 yaralı

İzmir'de denizcilik malzemeleri satışı yapılan işyerinde, dalgıçların su altında kullandığı oksijen tüpünün patlamasıyla birlikte yangın çıktı

18 Şubat 2013 22:30


İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki, denizcilik malzemeleri satan bir işyerinde, dalgıçların kullandığı oksijen tüpünün patlaması üzerine yangın çıktı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın etkisiyle iki kişif hafif yaralandı.

Bugün saat 18.30 sıralarında 914 sokak üzerindeki denizcilik malzemeleri satışı yapılan işyerinde, dalgıçların su altında kullandığı oksijen tüpünün patlamasıyla birlikte yangın çıktı.

Patlama sırasında işyerinde bulunan Nejat Coşkun ile yeğeni Aynur Coşkun hafif yaralandı. Bu sırada çevredeki vatandaşların söndürme çalışmalarına başladığı yangına, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan Nejat Coşkun ile yeğeni Aynur Coşkun, ambulansla Tepecik Eğitim ve İzmir Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamadan dolayı kısa süreli paniğin de yaşandığı olay yerine İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay da gelip bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

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