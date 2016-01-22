"İzmir'de ölen kişi Alevi diye imam selasını okumadı"

İzmir’in Konak ilçesindeki Kemeraltı çarşısında esnaf olan Alevi yurttaş V.T, vefat edince arkadaşları ve çalışanlar, Kemeraltı camisinde sela verdirmek istedi. 21 Ocak’ta vefat eden V.T için verdirilmek istenen sela talebine cami imamı, “Alevinin selası okunmaz” diyerek reddetti.

ANF'den Özgür Aydın'ın haberine göre müezzine yazılı bir şekilde başvurmalarına rağmen, öğlen okunması gereken sela verilmedi. Halk camiye giderek imamla görüştü.İmam selanın okunmamasıyla ilgili; “V.T, hiç bir zaman camiye namaza gelmedi. Alevi’nin selası okunmaz” cevabını verdi. Bunun üzerine esnaf ve imam arasında bir tartışma yaşandı.

Müftülük devreye girdi sela yerine dua okundu

Halk yaşananları İzmir İl Müftülüğüne bildirdi. Müftülük, imamla görüştükten sonra, cami müezzini Mehmet Uçaroğlu, sela yerine başka bir dua okudu. Uçaroğlu, sela sonunda cenazenin Cemevi’nden kalkacağından bahsetmezken, ‘Allah rahmet eylesin’ cümlesini söylemedi.

Yaşananlar Kemeraltı çarşısındaki Alevi esnafın tepkisini çekerken, müezzinin sela duası yerine ne okuduğu anlaşılamadı.

‘İkinci kez yaşadım’

Yaşananlara ilişkin konuşan Hasan Aslan, Kemeraltı caminde Alevilere ilişkin söylenenleri daha öncede babası vefat ettiğinde duyduğunu söyledi.

Aslan, ‘Alevilerin selası okunmaz’ zihniyetinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Bizim verdiğimiz vergilerle caminin giderleri karşılanırken, bizim selamız bile okunmuyor. Bu yaklaşım bizi fazlasıyla kaygılandırıyor. Bizim ibadet yerlerimize statü verilmezken, bizden alınan vergilerle imam ve camilere harcanmasından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorum. Konunun takipçisi olacağız” diye ifade etti.

Diyanetten açıklama

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Diyanet, “İzmir’in Konak İlçesi Kemeraltı Camiinde, vefat eden bir vatandaşımızın Alevi olduğu gerekçesiyle selasının okunmadığı şeklinde yer alan haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haberle ilgili olarak yapılan incelemede merhumun selası Kemeraltı Cami imam ve müezzin kadrosunun münhal (boş) olması nedeniyle Fahri Görevli Mehmet Uçaroğlu tarafından 21 Ocak 2016 Saat: 14:30’da verilmiştir. Bu durum caminin güvenlik kamera kayıtlarında da mevcuttur” dedi.