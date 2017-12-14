İzmir'de 'OHAL Değil Acil Demokrasi Mitingi'ne OHAL yasağı (2)

CHP\'Yİ ZİYARET ETTİLER

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri\'nin, 23 Aralık Cumartesi günü kent merkezinde yapmayı planladığı mitinge izin verilmeyince, düzenleme komitesindeki DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK Dönem Sözcüsü İsmet Süzer, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ve Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven\'i ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, \"Yapmayı düşündüğümüz miting valilik kararıyla, Kamu düzenini bozacağı sebebiyle iptal edildi. Ama bizler bu iptal kararını tanımayacağız. Bunun için önümüzdeki süreçte OHAL\'in demokrasi ve özgürlükler üstündeki baskısının kaldırılması için düzenleyeceğimiz panel, spor salonu toplantısı veya panel gibi bir etkinlik için ziyaretlerde bulunuyoruz. Son günlerde parlamenter sistemin tasfiye edilmesi, başta Genel Başkanınız, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları üzerinde OHAL\'e dayanılarak baskılar kurulmaya çalışılmış ve görevden alınmalar yaşanmıştı. Biz bu OHAL\'e sessiz kaldığımız sürece bu baskıların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Onun için İzmir\'de emek bileşenlerine, siyasi partilere, sendikalara ve STK\'lara OHAL\'e hayır adı altında bir kampanya başlatmak için çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Bu konuda bizlere destek vermeniz, yapacağımız eylem ve etkinliklerde sizlerle yan yana, omuz omuza olmak için sizleri davet etmeye geldik\" dedi.

GÜVEN: HUKUKSUZLUKLAR OHAL\'E DAYANILARAK YAPILMAKTADIR

Heyetin açıklamalarının ardından, ziyaretten ve CHP\'ye yapılan davetten mutlu olduğunu belirten CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ise şunları söyledi:

\"STK\'larımızın ve emek bileşenlerinin bu çabalarını çok olumlu buluyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gerçekten bugün ülkemizde çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. OHAL\'in kaldırılması bizim en önemli hedefimiz, parti olarak OHAL\'in derhal kaldırılmasını istiyoruz. OHAL ile birlikte iktidarın öylesine kontrolsüzce ve hukuksuzca uygulamalarına, mafya özentisi açıklamalarına şahit oluyoruz ki; insanın inanası gelmiyor. Toplumun güvenliğinden, dolayısıyla anamuhalefet partisi genel başkanının güvenliğinden ve onun korunmasından sorumlu olması gereken ülkenin İçişleri Bakanı, hadsizce Genel Başkanımızı \'Sen bittin\' diyerek mafya ağzıyla tehdit edebilecek terbiyesizliği gösterebiliyor. Yine bugün yerel yönetimlerin yüzde 43\'ü değiştirilmiş durumda. Şimdi akılları sıra, CHP\'ye baskı uygulayarak sindirmeye çalışıyorlar. Son olarak partimizden Ataşehir belediye başkanımız, hukuksuzca ve kindar bir politikanın sonucu görevden alınmıştır. Tüm bu hukuksuzluklar OHAL\'e dayanılarak yapılmaktadır. Tabii biz bu baskılara boyun eğmedik, eğmeyiz. Bu hukuksuzluk uygulamaları tanımıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu uygulamalara karşı STK\'larımızla, halkımızla omuz omuza vererek bu kanunsuz uygulamalara dur diyeceğiz. Ülkemizde barıştan, özgürlükten ve barıştan yana yapılacak tüm çalışmalara, gerek miting, gerekse toplantı bazında yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceğimizi ve güç katacağımızı, CHP İzmir İl Başkanı olarak açıklıyorum.\"

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