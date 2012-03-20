İzmir'de Nevruz operasyonu: 35 gözaltı

T24 - İzmir'in çeşitli semtlerinde Nevruz öncesi düzenlenen operasyonlarda, PKK üyesi ve sempatizanı oldukları iddiasıyla 35 kişi gözaltına alıdı.

Kadir Özen'in Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Bornova ve Kadifekale semtinde son günlerde meydana gelen kundaklama ve molotoflu saldırı olaylarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı sırasında polis kameralarının tespit ettiği görüntülerin incelenmesinin ardından gösterilere katılan kişilerin kimliklerinin belirlendiği iddia edildi.

Bugün sabah saatlerinde Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Menemen ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin yarın yapılması beklenen Nevruz kutlamaları sırasında da çeşitli eylemler düzenleyebilecekleri ileri sürüldü. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği, ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların da olabileceği bildirildi.