T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı (2)

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI İzmir'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı

16 Mart 2018 13:53

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
İzmir\'de, polisin nevruz öncesi düzenlediği ve terör örgütü PKK/KCK üyelerinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin önemli detay ortaya çıktı. Polisin operasyon düzenlediği apartmanda oturanlardan 1 kişi, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve PKK üyeleriyle aynı apartmanda oturan kişinin, \'FETÖ üyeliği\' gerekçesiyle ihraç edilen öğretmenlerden Z.A. olduğu belirlendi. Eşi de \'FETÖ üyeliği\'nden tutuklu bulunan Z.A.\'nın emniyette arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
\'SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ\'
Öte yandan nevruz öncesi kentte her önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp, aldıklarını vurgulayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Hangi örgüt olursa olsun; son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz aralıksız sürecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PKK OPERASYONUNDA ARANAN FETÖPKKKCKPolisinKovalamacaPKKEşi deTERÖRİSTE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZEmniyet Müdürü Hüseyin Aşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24