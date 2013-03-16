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İzmir'de Nevruz gerginliği yaratmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı

İnternet üzerinden Nevruz karşıtı söylemlerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı

16 Mart 2013 10:09

İzmir'de polis, hafta sonu yapılması planlanan Nevruz etkinliklerine karşı sosyal medyadan vatandaşları etkilemeye çalıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.
 
İzmir'de, hafta sonu yapılacak Nevruz etkinliklerine sosyal paylaşım siteleri üzerinden tepki göstererek, olumsuz söylemlerle vatandaşları tahrik ettikleri ve örgütledikleri ileri sürülen gruba yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte pazar günü Nevruz etkinliklerinin Gündoğdu Meydanı'nda yapılmak istenmesine internet ortamında tepki oluşturmak istedikleri iddia edilen bir grubun, konuyu sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışması, İzmir Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ''internet devriyeleri'' tarafından fark edildi.

Grubun, tepkinin yanında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden olumsuz söylemlerle vatandaşları tahrik edip örgütledikleri ve Gündoğdu Meydanı'nda olmaya çağırdıkları iddiaları üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinde konuyu organize ettikleri ileri sürülen 8 kişi, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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