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Yaşam

İzmir'de açılan serginin fotoğraf geliri Nepal'e...

Emekli memur Hacer Aydın'ın açtığı sergi, Buca Belediyesi önünde 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

24 Haziran 2015 15:05

İzmir Buca'da yaşayan Hacer Aydın, geçtiğimiz aylarda 7.8 ve 7.3 şiddetinde depremler ile sarsılan Nepal'e yardım için, daha önceki Nepal gezisinde çektiği amatör fotoğrafları satışa çıkardı. Buca Belediyesi’nin desteği ile açılan serginin geliri depremzedelere gönderilecek. 

İHA'da yer alan habere göre, depremden önce Nepal’e yaptığı ziyaretlerde edindiği dostların kendinden yardım istediğini belirten Hacer Aydın, emekli memur olması dolayısıyla tek başına yardım gönderemediğini ve bu sergiyi açtığını söyledi.

Buca Belediyesi hizmet binası önünde açılan sergi, 4 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

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