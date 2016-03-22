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İzmir'de mülteci kadın ve çocuklarının tatlılara acı bakışı...

İzmir'in Basmane semtinde çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

22 Mart 2016 10:02

İzmir'in Basmane semtinde, bir mülteci kadın ile biri kucağında olmak üzere toplam dört çocuğunun tatlıcı dükkanının vitrinine odaklanan bakışları mülteci dramını ortaya koydu.

DHA'da yer alan habere göre, Basmane semtinde yoğun mülteci göçüyle birlikte yokluk görüntülerine de sık sık tanıklık ediliyor. Semtte, zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan, yapılan yardımlarla günlük yaşamlarını sürdüren yüzlerce mülteci ailesi var.

Bu ailelerden olan ve semte yeni geldiği anlaşılan bir kadının, dört çocuğuyla, tatlıcı dükkanının önündeki görüntüsü de objektiflere yansıdı.

Genç kadın ile biri kucağında olmak üzere dört çocuğuyla semtte barınacak bir yer bulma çabasındayken, bakışları, önünden geçtikleri tatlıcı dükkanın vitrinindeki tatlılara odaklandı. Genç kadının ve çocuklarının bu görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.

 

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