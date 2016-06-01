İzmir'de motosikletin çarptığı trafik polisi şehit oldu

İzmir'de görevli trafik polisi, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Denetleme Büro Amirliği ekipleri Melez deltası bölgesinde uygulama yapıyordu. Bu sırada Burak D. (23) idaresindeki 35 DC 2039 plakalı arazi tipi motosiklet, hızla polis memuru Sabri Emir'e (32) çarptı. Emir, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine hemen 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılarak hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayla ilgili Burak D. ise gözaltına alındı.

Mesai arkadaşları büyük üzüntüye boğuldu

Şehidin mesai arkadaşları da ve ailesi de yaşanan acı kaza sonrasında büyük üzüntüye boğuldu. Çok sayıda polis hastaneye akın ederken, bazıları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrasında İzmir Valisi Mustafa Toprak ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

"Trafik teröristinin kurbanı oldu"

Burada bir açıklama yapan Uzunkaya, "Maalesef bir trafik şehidimiz daha bugün listeye dahil oldu. Genç bir kardeşimizi trafik kazasında kurban verdik. Görevi başında insanların güvenliği için, canı için, malı için hizmet eden aslan gibi bir kardeşimizi maalesef trafik teröristinin kurbanı oldu. Terörist diyorum, terörist olmak için illa elinde silah olması gerekmiyor" dedi.