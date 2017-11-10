İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü 20 yaşındaki Ali Ala yaralanırken, arkada oturan 23 yaşındaki Yasemin Özbey yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Yalı Durağı yakınlarında meydana geldi. Balçova\'dan Konak yönüne seyir halinde olan Ali Ala yönetimindeki 09 L 3009 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesiyle yol kenarındaki tramvay çalışmalarının bulunduğu alana devrildi. Kazada sürücü Ala ile arkasında oturan Yasemin Özbey ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Özbey, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Ala, ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özbey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ala\'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yasemin Özbey\'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI