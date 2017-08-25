İzmir'de makilik yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çiğli İlçesi EVKA 5 Mahallesi\'ndeki makilik alanda, bugün gündüz saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 6 arazöz, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol atında alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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