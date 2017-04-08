İzmir'de 'mahalle' kavgası; 30 kişi yaralandı, 500 Suriyeli mahalleyi terk etti!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriyelilere mahalle sakinleri sopa ve tırpanla saldırdı. 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı olayın Suriyeli grubun bir çocuğu dövmesi üzerine çıktığı iddia edildi. Olayın ardından 500 Suriyeli mahalleyi terk etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı mahallesinde yaşanan olayın dün (7 Nisan 2017) Suriyeli bir grubun, bir çocuğu dövmesiyle başladığı iddia edildi.

Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otostop çeken Suriyelileri kimse almadı

Olayın ardından mahalle sakini 300 kişilik bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise çadırları terk ederek bölgeden uzaklaştı.

Torbalı-Tire karayoluna çıkan Suriyeliler, otostop yapıp ayrılmak istedi ancak hiç bir araç sürücüsü almadı. Suriyeli grup yaya olarak Tire yönüne doğru uzaklaştı.

Torbalı-Selçuk yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli grup Suriyelilerin kaldığı 40 çadırı yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak imkansızdı. Çok öfkeliler. Mahallemizde Suriyeli istemiyoruz. Onların gelişiyle olaylar arttı. Devlet bunları alıp kamplara götürsün" dedi.