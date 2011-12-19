İzmir'de mağaraya giren dalgıç kayboldu!

T24

Arkadaşı dışarıda bekledi



Kurtarma ekibi mağaraya dalış yaptı



Mağaranın 70 metrelik zor bir yatay girişi var



'Gidenin dönemeyeceği bir şelale var'



Mağaranın alt tarafında bir çıkış var mı?



Muhtar: Hazine aramaya geliyorlar





Görsel ''Sanctum'' adlı filmin afişinden alınmıştır...Dışarıda kalan arkadaşı E.D, bir süre beklediği Şükrü Ok'un mağaradan çıkmaması üzerine, durumu güvenlik kuvvetlerine bildirdi. Urla'dan arkadaşıyla dün Kemalpaşa'ya gelen dalgıç Şükrü Ok (40), dalış teçhizatıyla Küçükpınar Mağarası'na girdi.Şükrü Ok'un bulunması için İzmir Sivil Savunma Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılırken, mağaranın içerisinde kayıp dalgıca ait olduğu öne sürülen yanar vaziyette su altı el feneri, kılavuz ipi olarak kullanılan 5-6 metre uzunluğundaki çamaşır ipi ve ayakkabı bulundu.İzmir Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği Müdürü Atilla Altunbulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın girişinde zorlu bir geçit olduğunu ve yaklaşık 70 metre yatay giriş yapıldığını, içeride çok güçlü bir akıntının bulunduğunu, kayıp dalgıcın da burada akıntıya kapılmış olabileceğini bildirdi.Arama Kurtarma Birliği personeli dalgıç Atıl Hepçorman, 11 metre derinlikten geçerek 60 metrelik mesafeyi katettiğini ve son noktaya kadar gittiğini bildirerek, ''İçeride dik bir iniş ve şelale şeklinde su kaynağı var. Gidenin dönemeyeceği bir ortam. Durumun benim için de riskli olduğunu gördüm ve döndüm'' dedi.İzmir Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ekipleri, mağaranın alt tarafında bulunan dere boyunca çıkış olup olmadığına ilişkin araştırma yaptı.Öte yandan Vişneli Köyü Muhtarı Ziver Keskin, kayıp dalgıç ile arkadaşının define aramak için bölgeye gelmiş olabileceğini iddia etti.Kayıp Şükrü Ok'un arkadaşı E.D'nin ifadesine başvuruldu. Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.