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Yaşam

İzmir'de 'M.' Kemalpaşa isyanı

Karşıyaka'daki Mustafa Kemal Paşa camisinin 'M. Kemalpaşa' şeklindeki tabelasından 'M' harfinin sökülmesi tepki topladı

28 Ekim 2013 23:40

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Çarşı'sında bulunan Mustafa Kemal Paşa Camii tabelasında bulunan, 'Mustafa'nın kısaltması 'M' harfi ve nokta işareti, 10 gün önce yerinden söküldü.
Bu durum tepki çekerken, harfin tekrar yerine takılması için CHP, İşçi Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından imza kampanyası başlatıldı. Atatürk’ün adını taşıyan tek cami olduğu belirtilen Mustafa Kemal Paşa Camii’nin ışıklı tabelasından 'M' harfi ve nokta işaretini kimin söktüğünü bilmediklerini belirten Donanmacı Mahallesi Muhtarı İsmet Sarı, Doğan Haber Ajansı'ndan Eray Arpaşin'e şöyle konuştu:
"Bir sabah işe geldiğimizde sökülmüş olduğunu görüp şaşırdık. M. Kemal Paşa Camii, Karşıyaka’nın simgeleri arasında yerini alıyor. 1956 yılında Adnan Menderes tarafından temeli atılan bir camiinin özellikle tabelasından 'M' harfinin neden söküldüğünü anlayamadık. M. Kemal Paşa Camii Derneği Başkanı Hamdi Karahafız ile görüştük. Hasta olduğu için uzun zamandır camiye gelemeyen Karahafız, tabelanın tamirat gördükten ve ışıklandırma çalışmalarından sonra geri takılacağını belirtti."
Karşıyakalı bazı kişiler ise harf sökmeyle başlayıp, caminin adının tamamen değiştirilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

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