İzmir'de kutlamalar Bakan Gül'ün katıldığı törenle başladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün de katılımıyla, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk koyma töreninden sonra İzmir Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Gül, \"Cumhuriyet kıyamete kadar daha güçlü demokrasi ile yoluna devam edecektir\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ziyaret ettiği İzmir\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması törenine katıldı. Törende Adalet Bakanı Gül ile birlikte, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, anıta çelenk bıraktı. AK Parti ve CHP milletvekilleri, siyasi parti ile çeşitli odaların temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumlarının yöneticilerin de katıldığı alandaki tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.

Tören sırasında, Ege Ordusu Bando Komutanı Albay Cem İyidoğan\'ın 5 yaşındaki oğlu Berkay İyidoğan, yanından ayrılmadığı babası ve silah arkadaşlarının müzik aletleriyle ilgilendi. Bu anlarda küçük Berkay, alandakilerin ilgisini çekti.

BAKAN VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çelenk sunma töreninden sonra İzmir Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilikte açıklama yapan Bakan Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlarken şöyle dedi:

\"Milli mücadelenin sembol şehri, destansı mücadele ile Türk tarihine şerefle adını yazdırmış İzmir\'imizde, milli mücadeleyi göstermiş bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum. Tüm İzmir\'imizin ve ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyet kıyamete kadar, daha güçlü demokrasi ile yoluna devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ortadan kaldırmak isteyenler hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Cumhuriyet cumhursuz değildir. Vatandaşlarımız demokrasiye ve cumhuriyete hep sahip çıkacaklardır.\"

Adalet Bakanı Gül daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'na geçti.

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