İzmir'de kupa alarmı!



Fortis Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ikinci kez ağıramaya hazırlanan İzmir'de olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.



Atatürk Stadı'nda bugün oynanacak finalde 2500 emniyet görevlisi 400 özel güvenlik personeli görev yapacak. Beşiktaşlı taraftarlar stada Mersinli tarafındaki kale arkası girişlerinden alınacak. Fenerbahçe taraftarları ise Sanayi Sitesi tarafındaki ana kapıdan stada girecek.





Siyah-beyazlılar, 2006 yılında Fenerbahçe ile yine Atatürk Stadı'nda oynanan finalde olduğu gibi Mersinli tarafındaki kale arkası tribün ile bu tribüne komşu olan kapalı ve maraton tribünün kendilerine ayrılan yarısında oturacaklar.



Fenerbahçe taraftarları ise saniyi tarafındaki kale arkası tribünün yanı sıra bu tribüne bitişik olan kapalı ve maraton tribünün kendilerine ayrılan bölümünde yer alacaklar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tribünler arasında paravanlar oluşturup ortak kullanım alanlarında iki takım seyircilerinin birbirlerini görmemeleri için önlem alacak.



İstanbul'dan İzmir'e gelecek Beşiktaş taraftar otobüsleri Çanakkale güzergahını, Fenerbahçe taraftar otobüsleri ise Bursa güzergahını kullanacaklar. Bursaspor taraftarları ile aralarında husumet bulunan Beşiktaşlılar, olası bir teması önlemek amacıyla bu kentten geçirilmeyecek. Kent girişlerinde oluşturulacak arama noktalarında kontroller yapılıp biletsiz seyircilerin şehre girmesine izin verilmeyecek. Stad çevresine de biletsiz seyircilerin yaklaşmaması için önlem alınacak.



KAPILAR 14.30'DA AÇILACAK



Maç günü stadyum kapılarının 14.30'da açılması kararlaştırıldı. Biletlerini internetten satın alan seyirciler için stad çevresinde 6 adet bilet teslim noktası oluşturulacak. Sahte biletin önüne geçilmesi için barkod okuyucu bilet kontrol cihazları kurulacak. Stadın güvenlik kameraları tekrar elden geçirilecek. Stada "Vip" girişleri ise Halkapınar Spor Salonu tarafından olacak. "Vip" araçları salonun otoparkına park edilecek.