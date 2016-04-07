İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu kavgası; CHP ve AKP’liler birbirine girdi

İzmir'de, Çiğli Belediyesi meclisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında söylediği "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleri nedeniyle CHP’li ve AKP'li üyeler birbirlerine girdi. Arbede sırasında CHP’li meclis üyesi Semra Aksu ayağından yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çiğli Belediye Meclisi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu için söylediği sözlerin gündeme gelmesi, gerilime neden oldu. Meclis gündemi öncesi konuşan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sosyal medya hesabından ’adi yaratık’ ifadesiyle tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Yeter Gören’i isim vermeden kınadı.

Hasan Arslan, "Meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından şanssız açıklamalar yapılıyor. Çiğli küçük bir yer. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Herkes birbirini tanıyor. Bir arkadaşımızın genel başkanımıza hakarete benzer yakıştırmalar yapmıştır. Bu yakıştırmalar hiç hoş değil. CHP genel başkanına laf eden arkadaşımızı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Aslan’ın isim vermeden yaptığı konuşma sonrasında, sosyal medya mesajının sahibi olan Yeter Gören, bu kez söz aldı. Yeter Gören’in "Yaptığım açıklamaların arkasındayım" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine AK Partili üyeler ile CHP’li meclis üyeleri arasında önce sözlü tartışma, ardından da tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya döndü. Belediye Başkanı Hasan Aslan, kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Bu anlarda, salon dışarısında "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

Kavga sırasında arada kalan eski milli rekortmen atlet CHP’li Meclis Üyesi Semra Aksu, ayağından yara aldı. Aksu, salon dışına alındı ve müdahalesi sağlık ekiplerince burada yapıldı. Tarfların yatıştırılmasından sonra söz alan CHP’li Tekin Sönmez, tartışma sırasında AK Partili Atilla Atlı’ya hakaret ettiğini söyleyip özür diledi. Sönmez’in ardından söz alan Atille Atlı ise "Burada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimizin annesi, kız kardeşi var. Burada bana küfür edilmesi ve kafa atılması sonucu sinirlendim. Yaşananlardan dolayı tüm meclisten özür diliyorum" dedi.

Tartışmanın çıkmasına neden olana mesajı paylaşan Yeter Gören ise, ikinci kez söz alıp "Bu olaya bir anne olarak baktım. Bunu kim söylerse söylesin ben karşısında dururum. Bu yanlış bir şey" dedi. Yeter Gören’in bu ifadeleri bir kez daha sözle tartışmalara neden olsa da, belediye Başkanı Hasan Aslan, meclis oturumunu sonlandırdı.