İzmir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralalı

Kamuran KIZILBIOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tire-Gökçen karayolunda meydana geldi. Mehmet Gökçen yönetimindeki 35 M 1597 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İbrahim Tepedelen yönetimindeki 42 B 0820 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, emekli bekçi olduğu belirtilen Mehmet Gökçen öldü, diğer sürücü İbrahim Tepedelen ile yanındaki Kerim Pehlivanoğlu ise ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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