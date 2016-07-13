İzmir'de kat karşılığı Afrodit heykeli

İzmirli 2 müteahhitin Efes bölgesinde yasadışı mezar kazanlardan edindikleri tarih eserleri İstanbul’da satmaya çalıştıklarını belirleyen polis, alıcı gibi davranarak müteahhitleri gözaltına aldı. Müteahhitler paha biçilemeyen eserler için ‘Kat karşılığı mezarcılardan aldık' dedi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘tarihi’ bir operasyona imza attı. İzmir merkezde müteahhitlik yapan A.Ş. ve Y.Z. isimli iki şüphelinin, İzmir Efes’te yasa dışı kazı yapan kişilerden Antik Roma dönemine ait kalıntılar alarak İstanbul’da satmaya çalıştıkları yönünde bir ihbar alan polis, bu kişileri takibe aldı.

‘Daire karşılığı aldık’

Milliyet'te yer alan habere göre, kendilerini koleksiyoner olarak tanıtan bir polis ekibi, 2 şüpheli ile görüşme sağladı. Şüpheliler, Kağıthane’de buluştukları polislere, ellerinde Roma Dönemi’ne ait bir Afrodit Heykeli, 7 gözyaşı şişesi, 2 şarap kabı, 2 küp ve bir prensese mezar hediyesi olarak yollanan cam levha olduğunu belirttiler ve toplam 13 parça eser karşılığı 1 milyon lira talep ettiler. Sivil polis ekipleri tarihi eserleri görerek incelemek isteyince şüpheliler kısa sürede tarihi eserleri buluşma adresine getirdi. Tarihi eserlerin bavullar içinde getirilmesinin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, ifadelerinde müteahhit olduklarını ve tarihi eserleri Efes’te kazı yapan şahıslardan daire karşılığında aldıklarını belirttikleri öğrenildi. Eserler hakkında İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerine de bilgi verildi. Tarihi eserleri inceleyen uzmanlar, yaptığı ilk incelemede Afrodit Heykeli’nin 2 bin yıllık olduğu ve paha biçilemediğini belirtti. Operasyonla ele geçirilen eserler, müzeye teslim edilecek.