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İzmir'de 'kar' yağışı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hafta başından bu yana belirli aralıklarda etkili olan karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

14 Aralık 2018 02:57

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, hafta başından bu yana belirli aralıklarda etkili olan karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi\'nde etkili olan kar nedeniyle yerler karla kaplandı. Deniz seviyesinden 1135 metre yükseklikte bulunan Bozdağ Mahallesi\'nde, 20 gündür etkili olan soğuk, kar yağmasına neden oldu. Kar yağışının ardındın önlem almayan sürücüler, özellikle yokuş yukarı olan yollarda  zorluk yaşadı. Bunun üzerine harekete geçen Karayolları ve belediye ekipleri, kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karlı yollara tuzlama çalışması yaptı. 

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