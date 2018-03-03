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İzmir'de kamyonet alev alev yandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, içerisinde kimsenin olmadığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı

03 Mart 2018 15:35

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, içerisinde kimsenin olmadığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dün gündüz saatlerinde, Kemer İZBAN İstasyonu yakınlarında park halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Tüp taşımacılığında kullanılan ancak olay anında içerisinde tüp olmayan kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı kamyonetten çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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