İzmir'de kamu kurumlarında miting hazırlığı: İşçilerin katılımı zorunlu tutuluyor

16 Nisan'daki anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir mitinglerine işçilerin katılması için kamu kurumlarında çeşitli uygulamalar yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Erdoğan'ın İzmir'deki evet mitingine katılacak taşeron çalışanlarına bir günlük idari izin vereceğini duyurdu. Urla Devlet Hastanesi Yönetimi de miting için çalışanlarını topladı ve mitinge katılımı zorunlu tuttu.

9 Nisan'da İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımı ile Gündoğdu Meydanı'nda miting yapılacak. Evrensel gazetesinin haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de çıkardığı görevlendirme yazısı ile taşeron çalışanlarına mitinge katılımın zorunlu olduğunu belirtti.

"Hastanede mitinge katılacakların isimleri alınıyor"

Görevlendirme yazısı üniversitenin bütün birimlerine ve hastanesine de gönderildi. Sağlık-İş, hastane yönetimi ile görüşerek mitinge katılım noktasında çalışanlara baskı uygulanmasını kabul edemeyeceklerini dile getirdi. Hastanede şu anda mitinge katılacakların isimleri alınıyor.

Taşeron şirket duyurdu

Hastanede görevli GSG isimli taşeron şirket ise rektörlüğün çağrısını çalışanlara bugün mesaj yoluyla duyurdu.

Mesaj şu şekilde:

"Çalıştığımız kurum görevlendirmesi neticesinde raporlu, ücretsiz izinli, yıllık izinli ve toplantı saatinde hastanede nöbette olanlar hariç tüm personellerimiz 09.04.2017 tarihinde saat 12:00'de DEÜ Tıp Fak. Dekanlık Otoparkında toplanılacaktır. Katılım zorunlu olup, imza tutanağı karşılığında katılanlara 1 (bir) gün idari izin verilecektir". Mesaj üniversite bünyesinde görevli diğer taşeron şirketler aracılığı ile çalışanlara da yollandı. Bir diğer çağrı yapılan yer ise aynı gün saat 13:0'de rektörlük önü.

Görevlendirme yazısı ile ilgili aranan Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Cevdet Oral'in yerinde olmadığı bilgisi verildi. İşçilere mesaj atan taşeron GSG Temizlik Şirketi'nin yönetici ise görevlendirmenin mitingle ilgisinin olmadığını söyledi.

Urla Devlet'ten de "katılım zorunlu"

Urla Devlet Hastanesi'nde de işçilerin mitinge katılımının zorunlu olduğu bildirildi. Hastane çalışanları toplantıyı bizzat yöneten Başhekim Adıgüzel Demirel'in “Biliyorsunuz Pazar günü Cumhurbaşkanımız İzmir'e miting yapmaya geliyor. Bütün personelin mitinge katılımı zorunludur. Valilik tarafından tahsis edilen 20 civarı servis kaldırılacak hastaneden. Katılamayanların geçerli mazeret sunması gerekiyor" söylediği iddia edildi.

İşçilerin “Ancak çoğunluk ekmeklerinden, işlerinden edilmeyi göze alamayıp çaresizce gitmeyi düşünüyor. Üstelik bir de toplantıda hiç utanmadan sıkılmadan ‘Karşı olan oraya gelip arıza çıkaracak olan varsa gelmesin’ deyip açıkça miting sonrası gelmeyenlerin hayır'cı sayılıp fişleneceği ve çeşitli yaptırımlara maruz bırakılacağı anlaşılmaktadır” dedi.