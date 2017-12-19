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İzmir'de kadın cinayeti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, erkek arkadaşı T

19 Aralık 2017 20:57

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, erkek arkadaşı T.M.\'nin (29) bıçaklı saldırısına uğrayan Funda Turan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9084 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Funda Turan ile evde bulunan erkek arkadaşı T.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M., Turan\'a bıçakla saldırdı. Funda Turan, aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan\'ı ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Funda Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turan\'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olaydan kısa süre sonra T.M.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

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