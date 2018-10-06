T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de, kaçak tütün operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

06 Ekim 2018 17:06

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ülke genelinde, terör örgütlerinin gelir kaynağı olan tütün ve tütün ürünlerini satanlara yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen Duman-6 operasyonu kapsamında, İzmir\'de de 9 ilçede toplam 34 işyerinde arama yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 polisin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün, yaklaşık 9,5 kilo kaçak çay ve 67 paket nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13  şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHADuman6Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüOperasyonFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24