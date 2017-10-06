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İzmir'de kablo hırsızlığına tutuklama

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık İlçesi'nde bir hurdacı dükkanından 6 bin lira değerinde kablo çaldığı tespit edilen 22 yaşındaki M

06 Ekim 2017 01:53

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde bir hurdacı dükkanından 6 bin lira değerinde kablo çaldığı tespit edilen 22 yaşındaki M.Ü., tutuklandı.
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Eylül\'de, Kınık Sanayi Sitesi\'ndeki bir hurdacı dükkanından, içlerinde bakır olan yaklaşık 6 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. İşyerindeki güvenlik kamerası ve çevredeki Mobese kameralarının görüntülerinden, şüphelinin M.Ü. olduğu belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla M.Ü.\'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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