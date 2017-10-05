İzmir'de IŞİD üyesi yakalandı

İzmir’de, IŞİD üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı. Zanlının Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi Suriye uyruklu Abdullah Zerzor’u fiziki ve teknik takip sonucunda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde terör örgütü faaliyet gösterirken çekilmiş silahlı fotoğrafları bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah Zerzor sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlının elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, SİM kart ile çeşitli ebatlarda aktarım kabloları bulundu. Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar ve Suriye’deki çatışma bölgelerine ait video görüntüleri buldu.

Zerzor ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır İzmir’de olduğunu, marangozluk yaptığını, IŞİD ile bağlantısı olmadığını söyledi.