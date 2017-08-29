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Politika

İzmir’de IŞİD operasyonu

3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı

29 Ağustos 2017 15:21

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bir operasyon daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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