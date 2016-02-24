İzmir'de işçi servisi tankerle çarpıştı; 24 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde otobüs ile tankerin çarpıştığı kazada 2’si ağır, 24 kişi yaralandı.
Hürriyet’in haberine göre, Kemalpaşa Belediyesinde çalışan işçileri taşıyan Ahmet Ar yönetimindeki 35 EDN 04 plakalı servis otobüsü, eski İzmir yolunun 21. kilometresindeki Armutlu Mahallesi mevkisinde karşıdan gelen Mehmet Şimşek idaresindeki 35 PDU 84 plakalı tankerle çarpıştı. Sürücülerin yanı sıra otobüste bulunan 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla İzmir ve Manisa’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan tanker ve otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.