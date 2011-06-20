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İZMİR'DE İŞ ADAMI İNTİHAR ETTİ İZMİR (A.A)

20 Haziran 2011 23:26

-İZMİR'DE İŞ ADAMI İNTİHAR ETTİ İZMİR (A.A) - 20.06.2011 - İstanbul merkezli EGF İnşaat'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Seçkin Yıkılmaz, İzmir'de kaldığı evde intihar etti. Alınan bilgiye göre, Gaziemir'de inşaatı süren İzmir Rönesans Optimum AVM'yi yapan EGF İnşaat'ın ortaklarından Seçkin Yıkılmaz'dan (39) gün içinde haber alamayan şirket çalışanları, durumu yakınlarına haber verdi. Yakınların talimatı üzerine çilingir yardımıyla girilen Atıfbey Mahallesi 62 Sokak'ta bulunan Mercan Sitesi'ndeki evin oturma odasında Yıkılmaz'ın kanlar içindeki cesedi ile karşılaşıldı. Polis, Yıkılmaz'ın tabancayla başının sağ tarafına ateş ederek, intihar ettiğini belirledi. Yıkılmaz'ın cesedinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

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