İzmir'de imam hatip ortaokuluna kayıt yaptıran her öğrenciye, 250 lira burs verilecek!

TEOG’dan 450 ve üzeri puan alanlara Anadolu İmam Hatip Proje Liselerine kayıt yaptırmaları durumunda burs verilecek.

İzmir Konak’ta bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 250 TL burs verileceği haberi tartışmalara neden oldu.

Birgün’den Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre, iki yıl önce kurulmaya başlayan, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin müfredatını uygulayan proje Anadolu İmam Hatip Liseleri ilgi çekmeyince “burs” yöntemine başvurdu. TEOG’dan 450 ve üzerinde puan alan öğrencilere bu okullara kayıt yaptırmaları durumunda burs verilecek.

Yeni öğretim yılında uygulanacak

Burs vaadi bu kapsamdaki bazı okulların tanıtım broşürlerinde yer aldı. İstanbul’daki “proje okullar” arasında yer alan Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi tanıtım broşürlerinde okulun taban puanı henüz belli olmamasına rağmen 450 ve üzeri puan alan öğrencilerin okulları tercih etmesi halinde burs verileceği bildirildi.



İmam hatip okullarında okuyan öğrencilere sağlanan burs ayrıcalığını değerlendiren Eğitim İş Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Balmuk, AKP’nin daha önce dindar nesil yetiştirmek için imam hatip okullarını yaygınlaştırma ve çeşitli teşvik politikaları uyguladığını belirtti.

Vatandaşlar çocuklarını imam hatiplere göndermek istemedikleri için yeni yöntemlere başvurulduğunu belirten Balmuk, “ÖSYM verilerine bakıldığı zaman en başarısız okulların imam hatip okulları olduğu açıkça ortaya çıkıyor. En düşük puanlı öğrencileri başka okul bırakmadıkları için bu okullara yerleştirdiler. Şimdi İmam hatipleri başarılı kılabilmek adına bu tür teşviklerle başarılı öğrencileri çekmeye çalışıyorlar” dedi.

“Kamplaşmaya neden olur”

İmam hatiplere burs ayrıcalığının eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Balmuk, bu tür uygulamaların öğrenciler arasında kamplaşmaya neden olacağını söyledi. Balmuk, “Bu öğrenciler 10-15 yaş aralığındaki çocuklardır. Bu tür uygulamalara bu çocukları kamplaştırmak eğitime, yarardan çok darbe niteliğindedir” diye konuştu.

"Bu dili reddediyoruz"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ayrıcalıklı burs uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “Öğrencilerimiz 4+4+4 yasası çıktığı günden bu yana; ailelerinin sosyoekonomik durumuna, inançlarına, cinsiyetlerine göre sürekli ayrıştırmaya tabi tutuluyor.

İmam hatip okulları üzerinden de bu ayrıştırma, ötekileştirme dili imam hatibe giden-gitmeyen üzerinden yapılmaya devam ediliyor. İmam hatip okullarına ‘yardım’ adı altında çıkarılan yönetmeliklerle ücretsiz yemek, ücretsiz servis vb kalemler altında ciddi bütçeler yaratılıyor, yeni okul binalarının neredeyse tamamı imam hatip okulu olarak inşa ediliyor.

Şimdi de çocuklarımızı ayrıştıran bu dil ‘burs verme’ olarak karşımıza çıktı. Çocuklar hepimizin, bu ülkenin çocukları... Bizler Eğitim Sen olarak; tüm çocuklarımız için laik eğitim, kamusal eğitim mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi, ayrıştıran, kutuplaştıran bu dili reddediyoruz”.