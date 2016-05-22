İzmir'de iki kadın arasında bıçaklı kavga

İzmir'in Basmane Semti'nde, N.G. ile L.H. adlı iki kadın, cadde ortasında kavga etti.

Fevzipaşa Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, daha önce da aynı yerde kavga ettikleri öğrenilen 25 yaşındaki N.G. ile aynı yaştaki L.H., karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı.



DHA'nın haberine göre, iki kadının cadde ortasında saç saça kavgasında bıçak da kullanıldı. Kadınlar, bıçak darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Çevrede toplananlar ise kavga eden kadınları ayırmak yerine izlemeyi tercih etti.

Polis zorlukla ayırabildi

Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde, kadınların birbirlerine saldırmaları ve saçlarından tutup, tekme atmaları yeraldı.



Kavga sırasında, vatandaşların haber verdiği polis ekipleri olay yerine gelip iki kadını ayırdı. Tarafların sakinleşmesinin ardından, hastaneye kaldırılan iki kadın tedaviye alındı.



Tedavilerinden sonra ise, bıçaklama yaralama suçundan ikisi hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.