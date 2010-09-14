İzmir’de ‘hayır’lar 30 - 0

T24 - İzmir’de yüzde 63 oy tartışmaları sürerken, 30 ilçeden tulum “hayır” çıkması en çok CHP’lileri sevindirdi. 2009 Mart yerel seçimlerinde 30 ilçeden 29’unu kazanan CHP, bunu başarı olarak değerlendirdi. Referandum sonuçlarına göre AKP’nin kazandığı tek belediye olan Bayındır’da da “Hayır” oyları, “Evet”lere 30 puan fark attı



İlçelerde elde edilen 30-0’lık başarıya CHP sevinirken, AKP'liler de yüzde 37 “Evet” oranını kutladı. CHP İl Teşkilatı oy oranı düşen bazı ilçeleri de değerlendirmeye aldı. Katılım oranının düşük olduğu ilçelerde “Hayır” oylarının da düşük olduğu görüldü.



- Aliağa: Katılım yüzde 82.48 oldu. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 87.42’ydi. CHP yüzde 49.4’le birinci parti olmuştu. AKP yüzde 35.1’de MHP yüzde 10.7’de, SP ise yüzde 0.5’te kalmıştı. Referandumda ise yüzde 39.17 “Evet” derken, Yüzde 60.83’ün tercihi “Hayır” oldu.



- Balçova: 79.21 oranında seçmen referandumda oy kullandı. Yerel seçimlerde ise oran yüzde 83.71’di. 2009 seçimlerinde CHP yüzde 68.8’le birinci parti oldu. AKP yüzde 23.2’de, MHP yüzde 5.2’de, SP yüzde 0.4’te kaldı. Referandumda yüzde 26.51 “Evet” derken, yüzde 73.49’ün tercihi “Hayır” oldu.



- Bayındır: Katılım oranı 82.56 oldu. 2009 yerel seçimlerinde bu oran 97.50 gibi yüksek noktadaydı. Yerel seçimde AKP, yüzde 34.9’la seçimi kazandı. CHP yüzde 34.8’le geride kaldı. MHP yüzde 22.8 ve SP de yüzde 0.5 oyla aldı. Referandumda ise tek AKP'li ilçe olan Bayındır’da yüzde 34.92 “Evet” derken, yüzde 65.08 mührü “Hayır”a bastı.



- Bayraklı: Pazar günü katılım yüzdesi 77.37 oldu. 2009 yerel seçimlerinde CHP yüzde 43.04’lük oranla birinci parti oldu. AKP yüzde 36.4’te, MHP yüzde 10’da SP ise yüzde 0.9’da kaldı. Referandumda “Evet” yüzde 42.93 olurken yüzde 57.07 de “Hayır” dedi.



- Bornova: Yüzde 80.61 katılım oldu. 2009’da bu oran 86.24’tü. Aynı seçimde yüzde 49.7 oy alan CHP birinci parti çıktı. AKP yüzde 30.4, MHP yüzde 13.5, SP yüzde 0.7 oy alabildi. Pazar günü ise seçmenin yüzde 38.30’i “Evet” derken, yüzde 61.70 tercihini “Hayır” yönünde kullandı.



- Buca: Katılan seçmen oranı 77.10 oldu. 2009’da bu oran yüzde 99.66’yla rekor seviyelerdeydi. Aynı seçimde CHP yüzde 50.6 oy alarak birinci parti oldu. AKP yüzde 32.2’de, MHP yüzde 8.6’da, SP yüzde 0.9’da kaldı. Pazar günü sandıktan yüzde 41.80 “Evet”, yüzde 58.20 ise “Hayır” dedi.



- Çeşme: Referandumda Evetler yüzde 25.90’da kalırken “Hayır”ların oranı yüzde 74.10 oldu.



- Çiğli: 80.52 oranında seçmen sandığa gitti. 2009’da bu oran yüzde 84.30’du. CHP yüzde 45.7 ile seçimi kazandı. AKP yüzde 36.2, MHP yüzde 7.8 , SP ise yüzde 0.6 alabildi. Anayasa değişikiliği oylamasında ise yüzde 30.11 “Evet” çıkarken, yüzde 69.89 “Hayır” çıktı.



- Foça: Yüzde 80.40 katılım gerçekleşti. 2009 seçimlerde yüzde 88.01 oranında oy kullanıldı. CHP’nin yüzde 60.7 aldığı yerel seçimlerde Ak Parti yüzde 25.7, MHP yüzde 2.9, SP yüzde 0.1 aldı. Anayasa değişikliğine “Evet” diyenlerin oranı yüzde 23.67, “Hayır” diyenlerin yüzde 76.33 oldu.



- Gaziemir: Seçmenin yüzde 78.66’sı oy kullandı. Yerel seçimlerde bu oran yüzde 86.63 olmuştu. CHP yüzde 47.8’lik bir başarı elde etti. AKP yüzde 29.1’de, MHP yüzde 8.9’da, SP yüzde 0.7’de kaldı. Halk oylamasında yüzde 38.90 karşı, yüzde 61.10 “Hayır” oyu kullandı.



- Güzelbahçe: Oy kullanma oranı 80.35 olan ilçede 2009’da bu oran 86.28’di. CHP yüzde 55.6 alarak sandıktan çıktı. AKP yüzde 24.4, MHP yüzde 4.9 , SP yüzde 0.3 oranında oy alabildi. Referandumda ise yüzde 24.10 “Evet” çıkarken, yüzde 75.90 “Hayır” oyu çıktı.



- Karabağlar: Seçmenin yüzde 77.21’i oy kullanırken bu oran 2009’da 83.4’di. CHP yüz 44.3, AKP yüzde 34.6, MHP yüzde 10.8, SP yüzde 1.2 ile seçimi tamamlamıştı. Referandum oylamasında da yüzde 43.12 “Evet”e karşı, seçmenin yüzde 56.88’i “Hayır” dedi.



- Karşıyaka: Oy kullanma oranı yüzde 80.96 oldu. Mart 2009’da bu oran yüzde 82.98’ken CHP, yüzde 64.3’lük bir başarı elde etmişti. AKP yüzde 16.8, MHP yüzde 6.3, SP yüzde 0.5 alabilmişti. Pazar günü yüzde 20.72 “Evet”in karşısında yüzde 79.28 “Hayır” çıktı.



- Kemalpaşa: Seçmenin yüzde 85.52’si sandığa gitti. 2009’da 87.67’ydi. CHP yüzde 30.5 ile birinci parti oldu. AKP yüzde 27.5, MHP yüzde 27.1, SP yüzde 12.8 alabildi. Referandumda ise yüzde 49.54 “Evet” derken, yüzde 50.46 “Hayır” dedi.



- Konak: Seçmenin yüzde 73.51’i sandık başına gitti. 2009’da 80.50’ti. Yerel seçimlerde CHP yüzde 56, AKP yüzde 25.9, MHP yüzde 4.6, SP yüzde 1.5 almıştı. Referandumda yüzde 33.76 “Evet”, yüzde 66.24 “Hayır” oyu kullandı.



- Menderes: Yüzde 82.06 oy kullanıldı. 2009’da yüzde 85.53’tü. CHP yüzde 44.1, AKP yüzde 39.7, MHP yüzde 6.5, SP yüzde 0.7 almıştı. Referandumda seçmenin yüzde 36.65’i “Evet” derken, yüzde 63.35 “Hayır” dedi.



- Menemen: Yüzde 77.38 oranında katılım olurken, 2009’da yüzde 86.25’ti. CHP yüzde 40.8 ile birinci parti olmuş, AKP yüzde 22.3, MHP yüzde 19.2, SP yüzde 0.3 almıştı. Pazar günü sandıktan yüzde 38.36 oranında “Evet”e karşın yüzde 61.64 “Hayır” çıktı.



- Narlıdere: Yüzde 78.21 katılım oldu. Bu 2009’da yüzde 83.03’tü. CHP yüzde 70.7, AKP yüzde 15.7, MHP yüzde 3.5, SP yüzde 0.3 almıştı. Pazar günü sandıktan yüzde 19.50 “Evet”, yüzde 80.50 “Hayır” çıktı.



- Seferihisar: Katılım yüzde 82.38 gerçekleşti. Bu 2009’da yüzde 99.86’ydı. CHP yüzde 43.8, AKP yüzde 20.4, MHP yüzde 3.6, SP yüzde 0.3 aldı. Referandumda sandıktan yüzde 34.24 “Evet”e karşı, yüzde 65.76 “Hayır” oyu geldi.



- Selçuk: Yüzde 83.39 oy kullanıldı. 2009’da yüzde 90.95’ti. CHP yüzde 43.7 oranında oy ile birinci olmuştu. AKP yüzde 40.5, MHP yüzde 10.3, SP yüzde 0.4 kalmıştı. Referandumda yüzde 29.42 “Evet”e karşılık yüzde 70.58 “Hayır” çıktı.



- Torbalı: Katılım yüzde 80.17 oldu. 2009’da yüzde 81.17’ydi. CHP yüzde 49’la sandıktan çıkmıştı. AKP yüzde 38, MHP yüzde 3.7, SP yüzde 0.7 almıştı. Pazar günü yüzde 41.97 “Evet”e karşılık yüzde 58.03 “Hayır” oyu kullanıldı.



- Urla: Yüzde 81.86 oy kullanıldı. Yerel seçimlerde yüzde 82.71’di. CHP yüzde 56.5, AKP yüzde 29.9, MHP yüzde 6.6, SP yüzde 0.3 aldı. urlalıların Yüzde 25.63’ü “Evet” oyu verirken, yüzde 74.37’si tercihini “Hayır” dan yana kullandı.

AKP’den yüzde 37 kutlaması



CHP İzmir İl Teşkilatı 30 ilçenin tamamında ‘hayır’ çıkmasını kutlarken, AKP'liler ise sandıktan çıkan yüzde 37’lik evet oylarını kutladı. Katılım oranının düşük olduğu ilçelerde ‘hayır’ oylarının da düşük olması dikkat çekti.