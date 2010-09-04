-İZMİR'DE ''HAYIR'' YÜRÜYÜŞÜ İZMİR (A.A) - 04.09.2010 - İzmir'de bazı sivil toplum örgütü ve parti üyelerinin katılımıyla 12 Eylüldeki referandumda ''hayır'' oyu kullanılması için yürüyüş yapıldı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Eğitim-İş, Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. İzmir Barosu Başkanı Özdemir Sökmen ve İzmir Tabip Odası Başkanı Erdener Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, avukat Erdoğan Özer, gruptakiler adına basın açıklaması yaptı. Özer, anayasaların, milli egemenliğin yasama, yargı ve yürütme erkleri tarafından kullanılacağını emrettiğini, ancak Anayasa değişikliği paketinde yargı erkinin devre dışı bırakılmasının hedeflendiğini ileri sürerek, ''İzmirliler olarak Anayasa Mahkemesine, Hakim ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Yargıtaya, Danıştaya, Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, referandumda 'hayır' diyoruz'' dedi. İzmir Barosu Başkanı Sökmen de referandumda Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, ''hukukun, demokratik ve laik Türkiye'nin elinden alınacağını, ülkenin bir dikta rejimine teslim olacağını'' öne sürdü. Tabip Odası Başkanı Erdener Özen de 12 Eylülde oylanacak Anayasa değişikliği paketinin ''sağlığa zararlı olduğunu'', o nedenle ''hayır'' diyeceklerini söyledi.