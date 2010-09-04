T24 LogoT24 Logo
Politika

İZMİR'DE ''HAYIR'' YÜRÜYÜŞÜ İZMİR (A.A)

04 Eylül 2010 16:56

-İZMİR'DE ''HAYIR'' YÜRÜYÜŞÜ  İZMİR (A.A) - 04.09.2010 - İzmir'de bazı sivil toplum örgütü ve parti üyelerinin katılımıyla 12 Eylüldeki referandumda ''hayır'' oyu kullanılması için yürüyüş yapıldı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Eğitim-İş, Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. İzmir Barosu Başkanı Özdemir Sökmen ve İzmir Tabip Odası Başkanı Erdener Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, avukat Erdoğan Özer, gruptakiler adına basın açıklaması yaptı. Özer, anayasaların, milli egemenliğin yasama, yargı ve yürütme erkleri tarafından kullanılacağını emrettiğini, ancak Anayasa değişikliği paketinde yargı erkinin devre dışı bırakılmasının hedeflendiğini ileri sürerek, ''İzmirliler olarak Anayasa Mahkemesine, Hakim ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Yargıtaya, Danıştaya, Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyoruz, referandumda 'hayır' diyoruz'' dedi. İzmir Barosu Başkanı Sökmen de referandumda Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, ''hukukun, demokratik ve laik Türkiye'nin elinden alınacağını, ülkenin bir dikta rejimine teslim olacağını'' öne sürdü. Tabip Odası Başkanı Erdener Özen de 12 Eylülde oylanacak Anayasa değişikliği paketinin ''sağlığa zararlı olduğunu'', o nedenle ''hayır'' diyeceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24