İzmir'de güzellik merkezi kundaklandı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, Sinem Şimşek'e ait güzellik
merkezine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüpheliler
olay yerinden bir taksiyle uzaklaşırken, kundaklamayla bağlantısı olduğu öne
sürülen taksi şoförü Halil Akgün gözaltına alındı.
Basın Sitesi semti Hasan Tahsin Caddesi Numara 142'deki, 25
yaşındaki Sinem Şimşek'e ait güzellik merkezine, bugün saat 05.00 sıralarında
kimliği belirsiz 2 kişi tarafından belirlenemeyen bir nedenle molotof kokteyli
atıldı. İşyerinden çıkan dumanları fark eden çevredekiler durumu polise ve
itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, işyerinde çıkan küçük çaplı yangını
söndürdü.
Görgü tanıklarının, 2 kişinin, işyerine yanıcı bir madde
attıktan sonra çalışır durumda bekleyen 35 T 7234 plakalı taksiye binip
kaçtıklarını söylemesi üzerine polis çalışma başlattı. Taksi, Hatay Semti Arap
Deresi Mevkisi'ndeki bir oto yıkamacıda park halindeyken bulundu. Müşteri olarak
aldığı 2 şüpheliyi tanımadığını ve Susuzdede Parkı civarında indirdiğini ileri
süren taksici Halil Akgün polis tarafından gözaltına alınıp, Basın Sitesi Polis
Merkezi'ne götürüldü.
İşyeri sahibi Sinem Şimşek'in ise verdiği ifadede,
birkaç gün önce bir kişinin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, ancak
kendisinin kabul etmediğini ardından kundaklama olayının yaşandığını söylediği
öğrenildi. İşyerinde yaklaşık 2 bin TL'lik maddi zararın olduğu
belirtildi.
Polis ekipleri verilen eşkal doğrultusunda kaçan 2 şüphelinin
yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.