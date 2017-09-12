İzmir'de gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde polis tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'dan kargoyla İzmir\'e gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı. İstanbul\'dan takibe alınan kargonun teslim edildiği Konak\'taki adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramada çeşitli marka ve modellerde 23\'ü android işletim sistemli, 120\'si tuşlu olmak üzere toplam 143 cep telefonu ile bu telefonlara ait 143 batarya ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F.B. (42) ve A.Ö. (18), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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