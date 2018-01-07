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İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı

07 Ocak 2018 13:43

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir\'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir\'in adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.
Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir\'e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi\'ne gitmek istedi. Polisler tarafından durdurulan Baydemir\'e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir\'in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi\'nin kararı üzerine gözaltına alındığı bu sabah adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi. Baydemir\'in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlari Kanunu\'na muhalefet\' suçundan hakkında dava açıldığı bu nedenle ifadesinin alınacağı kaydedildi.

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